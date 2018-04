Russen schalten alles aus – US-Jets müssen mit Papier-Karten fliegen

Wie US-General Raymond Thomas, Chef-Leiter des völkerrechtswidrigen „U.S. Special Operations Command“ in Syrien den US-Medien schockiert mitteilt, ist Syrien zum „aggressivten Platz der elektronische Kriegsführung auf dem Planeten“ geworden (“the most aggressive electronic warfare environment on the planet“). Laut dem US-General setzen die Russen die stärksten radio-elektronischen Waffen ein – und schalten täglich die komplette US-Kommunikation und US-Flugzeuge über Syrien aus. Des weiteren beschwert er sich, dass die Russen die „Arbeit“ der stärksten elektronischen US-Waffe – nämlich die der EC-130 („Lockheed Martin EC-130 Compass Call“) – unterdrücken und quasi unmöglich machen.

So eine „Wiedersetzung“ haben die US-Truppen noch nie gegen sich erlebt. Die Russen schalten dabei nicht nur das US-Navigationssystem GPS aus, sondern auch den kompletten US-Funk und das PNT (Position, Navigation and Timing) aus, so dass US-Flugzeuge „gezwungen“ sind über Syrien ohne Orientierung – mit analogen Karten (aus Papier) – zu fliegen, ohne dabei Funkkontakt mit der Kommandozentrale zu haben, so dass sie während ihrer Einsatzflüge nichts über die Außenstehende aktuelle Situation & Risiken wissen, was die Flüge sehr riskant und gefährlich mache. Die Russen kennen alle „Sicherheitslücken“ („vulnerabilities“), so der US-General.

US-Army-Colonel Laurie Moe Buckhout – Spezialist des Pentagon für elektronische Kriegsführung („EW“) – sagte der US-Presse dazu: Die Russen haben ihre elektronischen Waffen die letzten 20 Jahre modernisiert und weiterentwickelt, so dass sie heute über „Killer-Fähigkeiten“ verfügen, die alles Elektronische über Hunderte Kilometer hinweg per Knopfdruck ausschalten können. („They’ve ended up with killer capabilities, jamming in a multitude of frequencies for hundreds of kilometers.”)

PS: Die russische Armee wiederum sagt, dass sie bei weitem nicht alles in Syrien zur Abwehr einsetzt. Da gehe noch was.

