Putin war da: Der Tag, an dem in Großbritannien die Lichter ausgingen!

Kurz vor den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi, Russland, wurde ich zu einem Medienanalysten, der sich auf die weit verbreitetste und kriegerischste Propagandakampagne in der Weltgeschichte konzentriert hat. Niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte hat es einzelne Botschaft gegeben, die mehr kontrolliert worden ist. Ja, die Nazis haben so eine Kontrolle über das Dritte Reich gehabt. Und es ist richtig, dass die Kommunisten Chinas unter dem Vorsitzenden Mao das Licht der Wahrheit nach ihrem Belieben ein- und ausgeschaltet haben. Diese Regime konnten jedoch der glühenden und blind machenden Gehirnwäsche, die unsere westlichen Massenmedien heute verbreiten, nicht das Wasser reichen. Was wir erleben, das ist nahezu auf dem Niveau einer totalen Gedankenkontrolle. Das geht so weit, dass die Menschheit in ihren eigenen Untergang geführt wird. Jenen von uns, die irgendwie aus dieser Trance aufgewacht sind, brennt das schiere Ausmaß dieser Kontrolle nahezu das Hirn weg.

Die Krake, die die Wahrheit aussaugt

Mehr als vier Jahre lang haben jetzt unabhängige und alternative Medien….