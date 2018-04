Putin: Einige Länder handeln zugunsten der Terroristen

Der russische Staatspräsident hat gewarnt, dass das Umgehen des UN-Sicherheitsrates und der Rückgriff auf militärische Optionen durch einige Länder, zur Unterstützung der Terroristen beitrage.

Wladimir Putin sagte am heutigen Mittwoch in einer Botschaft, die zu Beginn der Sicherheitskonferenz in Sotchi rezitiert wurde: „Einige Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sind darum bemüht, die internationalen Grundsätze und Normen zu missachten, den Sicherheitsrat zu umgehen und mit der Vermeidung von Verhandlungen als Schlüssel zur Lösung weltweiter Auseinandersetzungen….