EU-Kommission: Drittwelt-Massenzuwanderung zentral: EU hat EurAfrika-Verschmelzungsplan

Breitbart 24 April 2018: Nach Vorschlägen, die die Financial Times gesehen, hat, werde Brüssel im Rahmen von Haushaltsreformplänen die Finanzierung des Blocks an die “Werte”, zu denen auch die Massenzuwanderung gehört, binden, wobei Milliarden von Euro an EU-Mitteln aus patriotischen Ost- und Zentralstaaten abgezogen werden.

Im EU-Haushaltsplan für die Zeit nach 2020, der im Entwurf des Dokuments vorgesehen ist, erscheint der 350-Milliarden-Euro-Fördertopf, der auf die Entwicklung der schwächeren Volkswirtschaften der Union abzielt, unter dem neuen Titel “Kohäsion und Werte”.

Die Umstellung auf ein System, in dem die Zuweisung von Mitteln auf viel breiteren Kriterien wie Zuwanderung, Umweltpolitik und…..