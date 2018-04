Digitalisierung und Automatisierung: Erste vollständig von Robotern geleitete Bank in China eröffnet

Bild scmp.com

China ist in vielen Dingen das Versuchslabor der Welt. Die Kommunistische Partei, die sich als allmächtig sieht, bestimmt das Leben der 1,4 Milliarden Chinesen. Gibt vor was, wo, wann mit wem produziert werden darf; zwingt seine Bevölkerung in den absoluten Überwachungsstaat; will dass seine Menschen in Smart Cities wohnen und belohnt sie über eine Art Punktesystem (Sesame Credit), wenn sie sich konform der staatlichen Vorgaben verhalten.

Ein neues Testfeld, das wir aktuell in China “erleben dürfen”, ist die “Roboterisierung” von Dienstleistungen. So hat Chinas zweitgrößte Kreditbank, die China Construction Bank (CCB), jetzt eine Niederlassung in Shanghai eröffnet, die vollständig von Robotern geleitet wird, die Kunden begrüßen und die Konten verwalten. Mehr…..