» Deutschland ist ein reiches Land. Doch nirgendwo in Europa sind Menschen gefährdeter, in Armut zu fallen, wenn sie ihren Job verlieren. «

Katja Kipping twitterte am 2. März 2018, dass die Gefahr bei Arbeitslosigkeit in Armut zu fallen nirgendwo in Europa so hoch sei wie in Deutschland. Ein Blick in die Statistik von Eurostat bestätigt Kippings Aussage. 70,8 Prozent der deutschen Arbeitslosen sind armutsgefährdet, mindestens zehn Prozentpunkte mehr als in jedem anderen europäischen Land. Die Aussage Kippings stimmt, ist aber vereinfachend. Mit der Aussagekraft der zugrundeliegenden Zahlen verhält es sich nämlich nicht ganz so einfach.

Zum besseren Verständnis der Zahlen ist es zunächst wichtig, die Begriffe….