Als Reaktion auf den Kritik strotzenden Menschenrechtsbericht der USA gegen China, hat Peking ein Dokument mit Fällen von Menschenrechtsverletzungen durch die USA enthüllt und veröffentlicht.

Das Informationszentrum der chinesischen Regierung teilte am Mittwoch mit, dass Rassendiskriminierung, Verletzung der Bürgerrechte, tödliche Schüsse auf Schüler und Studenten in US-Ausbildungszentren, Beispiele für die sichtbare Verletzung der Menschenrechte in diesem Land seien.

In dem Dokument des Informationsbüros der chinesischen Regierung heißt es, dass die USA ein Land seien, in dem tagtäglich die Distanz zwischen Reich und Arm steigt, Frauen und Kinder Diskriminierungen…..