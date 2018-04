Wichtig! WELTSICHERHEIT IN GEFAHR!

Wie russische Medien melden – loten die USA, Großbritannien und Frankreich gerade aus, wie sie bei künftigen Entscheidungen im UN-Weltsicherheitsrat das russische oder chinesische Veto zu ihren „Vorschlägen“ und „Resolutionen“ umgehen können, und Russland damit das Veto-Recht zu entziehen. Demnach verhandeln Trump und Macron gerade darüber, dass man sich auf eine alte UN-Resolution aus dem Jahr 1950 beziehen wolle, die „wichtige“ Entscheidungen über Krieg oder Frieden nicht mehr im UN-Weltsicherheitsrat (wo eben auch die Atommächte Russland und China ein Veto-Recht haben), sondern durch einfache Mehrheit bei einer allgemeinen UN-Generalversammlung beschlossen werden sollen. Zur Info: Bei der UN-Generalversammlung sind viele westliche Staaten wie die USA & die anglo-saxonischen Staaten (Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland usw.) und EU- & NATO-Staaten samt ihrer ehemaligen Kolonien (wie die Frankreichs) zahlenmäßig stark vertreten, die zum Großteil nie gegen die Meinung der USA & US-Interessen abstimmen.

Zur Erinnerung – hatte der US-geführte Krieg der USA & UNO (überwiegend westliche NATO-Staaten im Namen der UN) in Korea genau so begonnen (wo dann gegenüber nicht nur Nordkorea, sondern China & Sowjetunion standen) – und so die Spaltung Koreas in Südkorea und Nordkorea verursacht. Auch zur Erinnerung: Sollten die USA, Großbritannien und Frankreich diese Umgehung des Vetos der Russischen Föderation & Chinas tatsächlich umsetzen, so ist der 3.Weltkrieg durch den Zusammenstoß der Interessen zwischen dem westlichen US-geführten Konsortoum gegen Russland & China sehr wahrscheinlich. Falls viele es vergessen haben, der UN-Weltsicherheitsrat ist nicht etwa dafür geschaffen worden, um die Welt „besser“ zu machen, sondern ausschließlich dafür, dass die Interessen aller 5 Atommächte und vorallem der Gegenseiten USA & Sowjetunion (heute Russische Föderation) per „Kompromiss oder Veto“ gewahrt werden, so dass es keinen Atomkrieg gibt. Umgehen die USA & Konsorten künftig dieses Gleichgewichtsinstrument – ist ein Weltkrieg sehr wahrscheinlich.

