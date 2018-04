© Foto : Pixabay

Die russische Botschaft hat via Twitter eine Abstimmung gestartet um zu klären, wer denn nun die größte Gefahr darstellt: Russland, Terroristen oder der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson.

„Der Verteidigungsminister Gavin Williamson hat gesagt: ,Russland stellt ein größeres Problem als die Rebellen im Irak und in Afghanistan darʻ. Was denken Sie, was stellt ein größeres Problem dar?“

Folgende Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl: A) Russland, B)……