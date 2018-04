Israelische Soldaten jubeln, nachdem sie einen palästinensischen Demonstranten im Dorf Madama erschossen haben

Gegen 14:00 Uhr am Freitagnachmittag, dem 13. April 2018, versuchten etwa dreißig Bewohner des palästinensischen Dorfes Madama, eine Straßensperre zu beseitigen, die das israelische Militär am östlichen Dorfeingang errichtet hatte. Etwa elf Soldaten kamen dann am Tatort an. In den darauf folgenden Zusammenstößen warfen die Bewohner aus einer Entfernung von 50 bis 80 Metern Steine auf die Soldaten, und die Soldaten feuerten Elektroschockergranaten und gummierte Metallgeschosse auf die Dorfbewohner ab. Sieben Bewohner erlitten Verletzungen durch die gummierten Metallgeschosse, die die Soldaten abfeuerten: Zwei wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus in Nablus gebracht, die anderen fünf wurden vor Ort behandelt. Gefilmt von den B’Tselem-Freiwilligen Mu’awiyah Nassar und Ahmad Ziyadah.

Ähnliche Beiträge