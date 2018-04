Die GEZ-finanzierte Werbekampagne für die westlich-verbündete Despotie Saudi-Arabien in ARD und ZDF läuft weiter. Das nur auf den ersten Blick aktuellste Beispiel sendete am Sonntag erneut das ARD-Propagandaformat Weltspiegel, das – wie die „Kultursendungen“ ttt oder kulturzeit fester Bestandteil in der geopolitischen Hirnwäsche der deutschen Öffentlichkeit ist.

Die Kampagne in ARD und ZDF muss im Zusammenhang mit westlicher Militärkooperation mit den staatlich organisierten, islamistischen Fanatikern gesehen werden. Saudi-Arabien hat nicht nur an vorderster Front in Syrien….