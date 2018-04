Tod durch Scharfschützen

Zwei Gaza-Protestler, darunter taubstumme Jungen, sterben an ihren Wunden.

Der Tod des 17-jährigen tauben Jungen und der 20-jährigen Jugend bringt die Zahl der Todesfälle seit Beginn der friedlichen Proteste auf 40.

Am Montag erlagen zwei palästinensische Demonstranten aus Gaza, darunter auch taube Jungen, den Wunden, die von israelischen Heckenschützen erlitten wurden, als sie am Freitag am Großen Marsch der Rückkehr teilnahmen.

Der 18-jährige Tahrir Wahaba, 17, wurde am Freitag im Osten von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen in den Kopf geschossen. Gaza-Gesundheitsbeamte sagten, dass Wahaba seinen Wunden am Montagmorgen erlag.

Ein weiterer friedlicher Demonstrant, der als 20 Jahre alter Abdullah Shamali identifiziert wurde, erlitt bei den friedlichen Demonstrationen am Grenzzaun in Rafah „Schusswunden am Bauch“.

Shamali ist der 40. Gazan, der von den israelischen Besatzungsschützen während der friedlichen Demonstrationen im Rahmen des Großen Marsches der Rückkehr getötet wurde, der am 30. März begann und voraussichtlich bis zum 15. Mai dauern wird.

Gaza-Gesundheitsbeamte sagten, dass mehr als 5.000 unbewaffnete Demonstranten seit Beginn der Demonstrationen verwundet wurden. Quelle: