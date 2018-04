Januskopf Stoltenberg: oberster NATO-Kriegstreiber

NA h TO d -Erfahrung: In unserer gutmenschlichen West-Zivilisation werden wir alle Nase lang medial darauf hingewiesen, wie böse die Russen sind. Das reicht nicht, auch die Chinesen sind ziemlich üble Gesellen mit Todesstrafe und Zensur. Oh Gott … und die Iraner erst, die hängen alle Schwulen am Kran auf und verpflichten ihre Frauen aufs Kopftuch, wohin selbiges bei bei längst schon wieder als „Symbol der Freiheit“ gehandelt wird. Vom syrischen Despoten Baschar al-Assad ganz zu schweigen, der mit deutschem Chlorgas sein Volk vergast. Mit Ausnahme des deutschen Chlorgases können wir ihm da leider nicht das Geringste durchgehen lassen.

Wenn man nach dieser kleinen Vorrede einem Stolperberg begegnet, fühlt man sich gleich wie in einen surrealen Zirkus versetzt. Nun kommt der janusköpfige NATO-Generalsekretär daher, der die Russen belehrt, da erst ist die Clownerie wirklich perfekt. Gegen den Auftritt dieses Mannes: „Russland muss internationales Recht respektieren“ … [DIE•FÄLLT], sind die härtesten Huren……