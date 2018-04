Infografik: Wie viele Dollarscheine sind heute im Umlauf?

Die Webseite The Visual Capitalist veröffentlichte kürzlich eine in Zusammenarbeit mit TitleMax erstellte Infografik, die zahlreiche wissenswerte Fakten rund um die Geldmenge in US-Dollar veranschaulicht. Dargestellt ist u. a., wie viele Scheine zu 1 Dollar, 2 Dollar, 5 Dollar usw. in Umlauf sind und welchen Wert diese Banknoten in der Summe haben.

Der Gesamtwert aller von der US-Notenbank Federal Reserve ausgegebenen Geldscheine beläuft sich demnach auf rund 1,5 Billionen Dollar. Dies entspricht…..

…..passend noch dazu…..

Geldanlage: Gold beliebter als Aktien

Eine neue Studie zum Thema Zukunft und Geldanlage zeigt, dass die Deutschen lieber in stabile Wertanlagen investieren als in risikoreiche Aktienpakete. Gold, als handfestes Investment, ist beliebter als Investitionen auf dem Papier. Weiteres Ergebnis: Die Sorgen um die eigene Zukunft sind hoch.

Geldanlage: Gold bleibt unter Deutschen beliebt

Das Flossbach Research Institute hat in Zusammenarbeit mit der GfK 1.000 Teilnehmer zu ihrer Zukunft und zur Geldanlage befragt. Hierzu wurden den….