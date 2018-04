Israelische Soldaten in Hebron verhaften unbewaffnete palästinensische Kinder. Jedes Jahr werden in Israel zwischen 500-700 palästinensische Kindern verhaftet. 75 % der palästinensischen Kinder berichten über einen Angriff in der Haft. Der Grund für die Inhaftierung ist das werfen von Steinen gegen das Militär.