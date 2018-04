Palästina Nachrichten nun auch im Videoformat

Das Nachrichtenportal PALÄSTINA NACHRICHTEN weitet sein Angebot weiter aus. Neben dem klassischen Textangebot werden zukünftig auch Nachrichten und Dokumentationen aus den Palästinensischen Gebieten im Videoformat das Angebot ergänzen.

Derzeit schließen die PALÄSTINA NACHRICHTEN verschiedene Kooperationsvereinbarungen mit Organisationen, die Nachrichten aus den Palästinensischen Gebieten im Videoformat produzieren. In einem ersten Schritt veröffentlichte die PN gestern das Nachrichtenvideo Die verheerenden Kugelverletzungen in Gaza der im Gazastreifen ansässigen multinationalen Organisation We Are Not Numbers. In Kürze wird in diesem Rahmen auch eine…..