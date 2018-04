Reiht sich der vermeintliche Giftgas-Anschlag in Duma in die lange Reihe jener Märchen ein, die der Westen immer wieder als Rechtfertigung für völkerrechtswidrige Aktionen fabriziert? Darius Shahtahmasebi präsentiert einen kurzen Abriss der Lügengeschichten, die uns in den letzten Jahren aufgetischt wurden.