Karin Leukefeld: Der Westen hält an der Teilung von Syrien fest

Eine „Kleine Syriengruppe“ traf sich auf Einladung des US-Außenministeriums am 11. Januar 2018 in Washington. Dabei ging es um die US-Strategie für Syrien und darum, wie dort in Zukunft Einfluss genommen und wie das Land aufgeteilt werden soll. Das Protokoll über das Treffen wurde von einem Mitarbeiter der britischen Botschaft in Washington verfasst. Das nicht öffentliche Papier wurde der Tageszeitung Al Akhbar (Beirut) zugespielt, die über das Treffen am 22. Februar 2018 berichteten. Die deutsche Übersetzung des Artikels von Mohammad Ballout und Walid Scharara erschien (3. März 2018) im Internetportal Rubikon: https://www.rubikon.news/artikel/lasst-uns-syrien-aufteilen . Erläutert wird darin ein Plan, in dem der völkerrechtswidrige Angriff auf Syrien vom 14. April 2018 nur eine Facette ist.