Daniele Ganser und KenFM, falsche Autorität und falsche Alternative | Lügen durch Lücken | Klimakontrolle

Energieerzeugung muss antizyklisch gewährleistet sein.

Fans von Daniele Ganser und KenFM, nicht lesen!

KenFM ist ein Systemmedium mit alternativem Touch.

Daniele Ganser nur ein geschickter Propagandist der Klimakontrol-Mafia.

An dem, was verschwiegen wird, sollten die Kollaborateure erkannt werden!

Der Fall eines Säulenheiligen und Unfriedensforschers!



NICHT LESEN! EINLEITUNG ENERGIERESSOURCEN DGs „VISION“ der Energiesicherheit!!! TERROR | Asymetrische imperiale Erstschalgstruppen! 911, War on Terror Imperiale Kriege in Syrien und anderswo. Einstieg verpasst! Gansers SIPER, ein Becken der Propagandisten der Klimakontrolle! WORTE ZUM ABSCHIED KenFM blockiert! Quellen Bemerkung zu Kommentaren

1. NICHT LESEN!

In einer Gesellschaft, wo jeder konditioniert ist, an sich und an seinen Mitmenschen Zensur zu üben, ist auch im Kreis derer, die glauben, gesellschaftskritisch zu sein und frei denken zu können, faktisch keiner wirklich frei. So wie Facebook, G+ oder andere (a)sozialen Netzwerke die Menschen in virtuelle geistige Gefängnisse….