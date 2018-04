Bild:marine.mil

Die in Europa stationierten Spezialeinheiten der US-Marines (U.S. Marine Forces Europe) – „üben“ in Norwegen verstärkt die Niederschlagung von Volksprotesten („Riot Control“), und zwar in Polizeiuniform, wo doch ihre eigentliche Aufgabe im militärischen Küstenschutzbereich liegt und nicht im Bereich polizeilicher Aufgaben. Vorbereitungen auf kommende Bürgeraufstände?!

Video: und die Webseite in der dies promoted wird……