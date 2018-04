USA provozieren Russland weiter! USA erteilen Aeroflot-Mitarbeitern keine Visa mehr

Die international agierende russische Airline „Aeroflot“ meldet Schwierigkeiten ihres Personals (Piloten, Boardtechniker, Stewardessen) US-Visas für Flüge in die USA zu bekommen. Demnach verzögert die US-Botschaft die Visa-Erteilungen, so dass der Flugbetrieb aus Russland in die USA aller Voraussicht nach eingestellt werden muss. Quelle:



Ähnliche Beiträge