So manchem Menschen läuft gelegentlich eine Laus über die Leber. Stress, Sorgen und Alkohol, fettes und ungesundes Essen prägen unser modernes Leben. Die Leber wird bei all dem oft missachtet. Sie leidet lange Zeit still. Doch irgendwann hat unser wichtigstes Entgiftungsorgan einfach genug. Es zeigt erste Anzeichen seines Leidens.

