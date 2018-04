Hier ziehen die Terroristen aus Syrien ab

Das Video zeigt – die aus Dumeira (Syrien) in das Idlib-Terror-Reservat abziehende radikal-islamistische Terroristen, die ihre Waffen bedingungslos niedergelegt haben und beim Abzug von Soldaten der russischen Militärpolizei & der syrischen „Tiger“-Forces auf verdächtige Gegenstände kontrolliert werden. Wenn die radikal-islamistischen Terroristen nun auch da komplett abgezogen sind – werden viele kampferprobte Einheiten der syrischen Armee frei, um an anderen Fronten militärisch mit geballter Kraft (und nicht mehr zerrissen in Hunderte kleinere Fronten und belagerte Ortschaften) aufzuräumen.

