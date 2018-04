Der Retter von Pädo Epstein wurde Trumps Arbeitsminister

Als Acosta zum Arbeitsminister berufen wurde, musste er erklären, weshalb er Jahre zuvor Jeffrey Epstein so leicht hatte davonkommen lassen. Epstein wurde sexueller Missbrauch Minderjähriger in 40 Fällen vorgeworfen,…

Als Acosta zum Arbeitsminister berufen wurde, musste er erklären, weshalb er Jahre zuvor Jeffrey Epstein so leicht hatte davonkommen lassen. Epstein wurde sexueller Missbrauch Minderjähriger in 40 Fällen vorgeworfen, heraus kamen aber nur 13 Monate Haft. Acosta rechtfertigte sich damit, dass der stinkreiche Epstein die prominentesten Star-Anwälte aufmarschieren ließ. Trump nannte Epstein noch 2002 einen duften Kerl mit dem man Spaß haben kann und der jüngere Frauen bevorzuge. Nicht nur hat Trump jetzt Epstein und Porno-Darstellerinnen und Russiagate an sich kleben, sondern auch italienische Mafia-Clans und chinesische Triaden.

Ausschnitt aus Recentr NEWS….Video hier…..