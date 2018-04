Natriumnitrit: Die krebserregende Gefahr

Natriumnitrit: Vorsicht ist geboten

Seit dem verarbeitete Fleischprodukte im Jahr 2015 als krebserregend eingestuft wurden, ist das öffentliche Interesse groß. Neue Forschungsergebnisse haben dazu geführt, dass die Aufnahme von verarbeitetem Fleisch immer mehr an tödliche Bedingungen geknüpft wurde. Was ist es also, das sie so gesundheitsschädlich macht? Ein Teil des Problems liegt in ihrem Gehalt an einer Verbindung namens Natriumnitrit.

Während verarbeitetes Fleisch mit vielen ungesunden und geradezu gefährlichen Inhaltsstoffen angereichert wird, sticht Natriumnitrit als eines der schlimmsten hervor. Das liegt daran, dass der Stoff in eine Verbindung umgewandelt werden kann, die mit Krebs, Alzheimer und sogar Diabetes in Verbindung gebracht werden kann. Auch eine Toxizität von Natriumnitrit kann unsere Zellen des Sauerstoffs berauben, was zu einigen potenziell schwerwiegenden Auswirkungen führen kann.

Wenn Dich das nicht davon überzeugt, dein tägliches Essen zu überdenken, lies weiter, um mehr über diese gefährliche Verbindung zu erfahren.

Was ist Natriumnitrit? Was sind Nitrite?

Natriumnitrit ist ein häufig in Fleischwaren enthaltener Bestandteil, der als Konservierungsmittel dient und vor…..