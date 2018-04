Facebook nutzt Anpassung an Datenschutzgrundverordnung, um Gesichtserkennung auch in Europa zu starten

Im Rahmen einer Marketingkampagne kündigt Facebook weitere Mechanismen an, mit denen es sich den neuen europäischen Datenschutzregeln unterwerfen will. Tatsächlich aber bleiben die Veränderungen minimal. Mehr noch: Der Datenkonzern will die Gunst der Stunde nutzen und sich auch das Recht zum Einsatz von Gesichtserkennungssoftware einräumen lassen.

Eine Woche, nachdem Mark „I don’t know“ Zuckerberg vom US-Kongress angehört wurde, kündigt Facebook weitere Maßnahmen an. Diese sollen Nutzer*innen „mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre geben und erklären, wie wir Daten nutzen“, heißt es in einem Blogpost des Unternehmens. Zum dem Schritt gehören….