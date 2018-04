Die Wertegemeinschaft der Wertlosen

Vor einer Woche war ich in Syrien. Ich brauche aber mehrere Wochen, um mich von dem Zorn zu erholen, der mich am Wochenende gepackt hat. Nach der UN-Charta regeln die Staaten ihre Konflikte friedlich. Wer andere Länder bombardiert ist ein Kriegsverbrecher. Ich begrüße in diesem illustren Haufen von Hitler, Stalin, fast allen amerikanischen Präsidenten und Konsorten jetzt auch Theresa May, Emanuel Macron und Donald Trump. Damit eins klar ist: Ich bin ein absoluter Friedensfan und lehne auch Bombardierungen, die aus purem Spaß oder aus erzieherischen Gründen erfolgen, ab. Frau Merkel ist Schwester im Geiste und die Nachfahren der einstigen Urheber deutscher Kriege – der Adel – entblödet sich nicht, wieder andere in Kriege zu hetzen. Da ist der entdokterte Guttenberg, dessen Milliardenvermögen nicht durch seine Hände Arbeit, sondern durch zahlreiche Fehden und Raubritterunternehmungen einfach so zusammengekommen ist und mit dabei ist auch der fast vergessene “kleine” Lambsdorff, der wenigstens den Schneid hat und sich auf den Weg nach Syrien gemacht hat, um….

