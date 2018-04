Sechs einfache Gründe, warum Trump in Syrien in den Krieg zieht

Donald Trump weiß, dass der Chemiewaffenangriff in Syrien in Wahrheit eine Aktion unter falscher Flagge war.

Die Mainstreammedien wissen, dass der Chemiewaffenangriff in Syrien in Wahrheit eine Aktion unter falscher Flagge war.

Der gesamte amerikanische Kongress weiß, dass der Chemiewaffenangriff in Syrien in Wahrheit eine Aktion unter falscher Flagge war.

Die gesamte Welt weiß, dass Assad nicht so blöd ist, gerade in dem Augenblick, als er den Krieg in Syrien gewinnt, Frauen und Kinder zu vergasen. Der Mann ist Augenarzt, der wird nicht so dumm sein, einfach aus Jux und Tollerei einen Angriff mit Chemiewaffen zu veranstalten, nachdem Trump einen Abzug Amerikas aus Syrien ankündigte.

Hier sechs ganz simple Gründe, weshalb Trump in Syrien in den Krieg ziehen wird. Und alle sechs haben nichts mit dem aufgeblasenen, »niederträchtigen« Chemiewaffenangriff dieses »Tiers von Diktator« zu tun oder mit dem Vorhaben, die Demokratie in den Nahen Osten zu tragen.