Die Götter waren Astronauten! Erich von Däniken wird 83 und 50 Jahre „Erinnerungen an die Zukunft“

Erich von Däniken wird 83 Jahre alt! Der am 14. April 1935 geborene Autor und Vater und Pionier der Prä-Astronautik / Ancient Aliens hat dabei allen Grund zu feiern. Denn vor genau 50 Jahren, im Februar 1968, erschien auch sein erstes Buch „Erinnerungen an die Zukunft“(„Chariots of the Gods?“), das weltweit zum Bestseller wurde. Es ist schlicht der Klassiker zu den Göttern aus dem All von Erich von Däniken, dem bisher rund 50 weitere Bücher, Dokumentationen, TV-Sendungen usw. folgten.

Ohne von Däniken gäbe es die Prä-Astronautik – auch Paläo-SETI genannt – und zahllose Autoren dieses Themas heute mit Sicherheit nicht. Mich eingeschlossen!

Grund genug der lebenden Legende in diesem YouTube-Video zu gratulieren und Euch ein wenig über die Geburt der Astronautengötter zu berichten.