Vollgeld-Initiative | Warum Ihr Franken Keinen Rappen Wert Ist

Die meisten erklären das Buchgeld „falsch“ bzw. viel zu vereinfacht dargestellt („Erschaffen Geld aus dem nichts“ sowie „Eine Bank darf das 10x von dem verleiehe, was sie tatsächlich da hat“). Meist sind es sogar sehr leicht widerlegbare Argumente und ergeben nach zwei bis drei Gedankengängen keinen Sinn bzw. man kann sich schlecht ein System dahinter vorstellen. Es stimmt so nicht, dass Banken das 10x schöpfen dürfen, sondern das ist ein „Nebeneffekt“ dieses Systems: Ich habe es in diesem Video relativ detailliert erklärt:

