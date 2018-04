Stimmen im Kopf, das perfekte Verbrechen vor aller Augen in einer Masse von Zivilisten

Auf dieser Webseite finden Sie aus Medien veröffentlichte Informationen und Recherchen zu den Themen Menschenversuche, Stimmen im Kopf, Träume, Bewusstseins– und Verhaltenskontrolle, Forschungen am Menschen und besonders am Gehirn, Forschungen mit elektromagnetischen Wellen (dazu zählen: Elektrosmog, Mikrowellen, Schallwellen, Infraschall, Ultraschall, Laser, Maser, Saser, Vibrationen, ELF-Wellen, Skalarwellen etc), Informationen zu Staaten und Geheimdienst-Spionage sowie Technologien, Möglichkeiten und Probleme die bisher entstanden sind.

Elektromagnetische Waffen – Einsatz in der Öffentlichkeit

Wie der nordamerikanische TV-Sender NBC 1981 bekannt gab, wurde der Nordwesten der USA einige Jahre mit Extreme Low Frequency Wellen (ELF-Wellen) bestrahlt, zu welchem Zweck ist leider nicht bekannt. Also welch eine Wirkung könnten ELF-Wellen auf Menschen haben? Forschungsergebnisse aus Russland aus den 60er Jahren mit der sogenannten LIDA-Maschine sollen gezeigt haben, dass Neurosen, Bluthochdruck, Agression oder Depression auf diese Weise beim Menschen…..