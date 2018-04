USA warnen ihrer Bürger vor „Terroristen“ die in Syrien Giftgasanschläge verüben

Sie warnen auf der Webseite ihre eigenen Staatsbürger, das Terroristen chemische Waffen einsetzen. Verbreiten aber auf der ganzen Welt, das es nur Präsident Assads Truppe ist die chemische Waffen benutzen.



Konkret steht auf der Webseite der US-Botschaft in Syrien:

tactics of ISIS, Hayat Tahrir al-Sham, and other violent extremist groups include the use of suicide bombers, kidnapping, small and heavy arms, improvised explosive devices, and chemical weapons.