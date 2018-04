US-Transatlantische Medien hetzten und verbreiten „Fakenews“

SO SIEHT KRIEGSHETZE AUS !

Diese Hetzte ist offensichtlich, aber viele Artikel der US-Transatlantischen Medien haben versteckte Propaganda, lügen oder lassen wichtig Fakten weg. Auch die Schweizer Medien sind da nicht besser. Daher verlinken wir auf unserer Seite auf keine US-Transatlantischen Medien.



Statt sich zu freuen, dass Bundeskanzlerin Merkel mal was hoch vernünftiges macht und angekündigte, dass Deutschland an einem möglichen Kriegseinsatz nicht teilnehmen werde – hetzen die „deutschen“ transatlantischen Medien wie die „Welt“ und sind regelrecht höchst enttäuscht, dass Deutschland sprich das deutsche Volk nicht in einen großen Krieg hinein rauscht, schließlich machen sich die gleichen transatlantischen Medien die größte Mühe die Kriegshetze in die Hirne der deutschen Bevölkerung zu transportieren. Sie sind enttäuscht und schreiben von „Warum kneift Deutschland mal wieder?“, schließlich ist es doch so „trendy“ blutige Kriege loszutreten. Ekelhaftes Pack!

