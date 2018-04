Oettingers ‘Mini-Davos’ 2018: Erneut exklusiver Zugang für Konzerne

Tagungsort von Oettingers Mini-Davos: Das österreichische Skiparadies Lech am Arlberg

Es ist wieder soweit: EU-Kommissar Günther Oettinger lädt ab heute Abend für zwei Tage führende EU-Politiker und Unternehmensvertreter zu seinem “Mini-Davos” nach Lech in den österreichischen Alpen ein. Es geht um zentrale Fragen europäischer Politik. Auf der Gästeliste stehen ausschließlich Unternehmen und ihre Lobbyisten. Darunter auch Vertreter namhafter deutscher Konzerne, wie Siemens, Daimler oder BMW. Auch wieder dabei ist Christoph Mangold, der Sohn des kremlnahen Lobbyisten Klaus Mangold. Mangold Senior hatte Oettinger 2016 in seinem Privatjet mit nach Budapest genommen. Dafür geriet Oettinger in die öffentliche Kritik, weil er den Flug nicht als Lobbytreffen angab.

Die Zivilgesellschaft bleibt in Lech außen vor. Kein einziger Vertreter einer zivilgesellschaftlichen-……