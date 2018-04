RUSSISCHES VERTEIDIGUNGSMINISTERIUM: GROßBRITANNIEN STEHT HINTER DER „FALSE FLAG“-PROVOKATION MIT ANGEBLICHEN CHEMIEWAFFEN IN DUMA (OST-GHOUTA)

Wie das russische Verteidigungsministerium soeben offiziell in einer Pressekonferenz mitgeteilt hat – habe man die Teilnehmer des angeblichen Chemieangriffs in Duma lebend gefunden und als Zeugen befragt, die am 07.04.2018 von den „Weißhelmen“ als angebliche Opfer eines vermeintlichen Chemieangriffs gezwungen wurden teilzunehmen und als „Opfer“ gefilmt wurden. Sie haben belastbare Zeugenaussagen gegeben, die davon zeugen dass es eine inszenierte „Show“ war und dass es Kontakte ausländischer Agenten aus Großbritannien gab, die zu dieser „False Flag“-Provokation zu einem bestimmten Zeitpunkt hindrängten. Das russische Verteidigungsministerium unterstreicht, dass Großbritannien hinter diesem „Chemieangriff“ in Duma steht.

