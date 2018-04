Saudis sind neben Zionisten zum Symbol für Aggressionen und Verbrechen im Nahen Osten geworden

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, dass die derzeitigen Herrscher in Saudi-Arabien sich neben dem zionistischen Regime zum Symbol für Aggression und Verbrechen im Nahen und Mittleren Osten gemacht haben.

Bahram Ghasemi hat am heutigen Mittwoch auf die anti-iranischen Äußerungen des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman bei seinem Besuch in Frankreich reagiert: „Die Länder und Völker der Region werden die Rolle Saudi-Arabiens bei der Schaffung, Förderung und Bewaffnung gewalttätiger und terroristischer Extremisten, wie al-Qaida und IS, nicht vergessen, die in einigen Ländern der Region und……