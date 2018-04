Palästina wird verraten, inklusive Jerusalem!

In einem am Montag veröffentlichten Bericht sagte The New York Time, dass der Plan des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zur Ansiedlung im Nahen Osten „Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennt“.

Laut der Zeitung stellte der Kronprinz Mohammed bin Salman einen Plan vor, der den Israelis gegenüber geneigter ist als jeder andere, den die amerikanische Regierung jemals umarmt hat, einen Plan, den vermutlich kein palästinensischer Führer je akzeptieren könnte.

Der Plan einschließlich der saudischen Anerkennung jüdischer Siedlungen im Westjordanland und der Besetzung Jerusalems als Hauptstadt Israels, fügte die Zeitung hinzu. Er sagte, dass Bin Salmans Plan auf einer Präferenz für „israelische Interessen basiert, und es ist eine Revolution in den Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien“. Unterdessen fügte der Bericht hinzu, dass die Regierung von Trump Bin Salman als einen zentralen Akteur im Nahen Osten betrachtet und seine Position unterstützt, um den palästinensisch-israelischen Konflikt zu beenden. Einige der Beamten sagten, dass der Prinz angeboten hatte, das Abkommen mit einer beträchtlich erhöhten finanziellen Unterstützung für die Palästinenser zu versüßen, und sogar die Möglichkeit einer direkten Zahlung an Abbas baumelte. Quelle: