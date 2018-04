Ost vs. West: Der Dritte Weltkrieg wird ein Wirtschaftskrieg sein

Die Kriegstrommeln werden so laut geschlagen wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Russland, Iran, Nord-Korea, Syrien als das absolute Böse. Während der Westen, vor allem die USA, als das heilsbringende Gute dargestellt wird, der ohne Fehl und Tadel ist.

So zumindest das medial aufbereitete Mem, das gerade in den letzten Wochen und Monaten den Massen per Dauerschleife ins Hirn gebrannt wird.

Liest man sich neben unserer Hochleistungspresse auch diverse alternative Medienportale durch, so muss man den Eindruck gewinnen, dass der Dritte Weltkrieg kurz vor seinem Ausbruch steht. Dabei wird immer von der Annahme ausgegangen, dass dieser dritte große Krieg in Form eines Nuklearkrieges stattfinden wird. Und dass dann alles, was wir bislang kennen und kannten, dem Ende geweiht ist. Es gibt sogar Menschen, die sich regelrecht auf diesen Krieg zu “freuen scheinen”, weil es dann “endlich den erforderlichen Reinigungsprozess in Gang setzen wird”.

Aber ich gehe davon aus, dass sich die Dinge ganz anders entwickeln werden, als viele Stand heute annehmen.

Denn es gibt viel effektivere und präzisere Waffen als Atombomben, die sich im Besitz der Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) befinden, um die verschiedenen Länder und deren politischen Systeme – je nach benötigten Spin – zu manipulieren.

Beispiel gefällig? Wie wäre es……