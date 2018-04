London ist für den Krieg bereit – Donald Trump weiß es noch nicht so genau…

Ich habe nie gesagt, wann der Angriff auf Syrien stattfinden würde. Könnte sehr bald oder gar nicht so bald sein! Auf jeden Fall haben die Vereinigten Staaten unter meiner Verwaltung eine großartige Arbeit geleistet, die Region ISIS zu befreien. Das ist unser „Danke Amerika“?

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. April 2018