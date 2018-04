FakeNews bezüglich des OPCW Berichts

Wie zu erwarten posaunen sämtliche Qualitätsmedien auf ALLEN Kanälen in die Welt, dass die OPCW Nowitschok aus russischer Produktion festgestellt hätte.

Die OPCW hat eine Zusammenfassung ihres ansonsten unter Verschluss gehaltenen Berichts veröffentlicht. Anderes liegt den Qualitätsmedien auch nicht vor.

In dieser Zusammenfassung wird lediglich bestätigt, was Porton Down zur Art des Giftes angab, die Herkunft jedoch NICHT genannt. Es kommt eine Vielzahl an Ländern infrage, in denen dieses Gift hergestellt worden sein kann.

Prüft es selber: Zum veröffentlichten Dokument: Klick Bild für Quelle und größer und hier mehr…..