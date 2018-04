Vorsicht mit Vollgeld-Infos!

Vollgeld – ein schwieriges Thema. Umso wichtiger wäre eine ausreichende, richtige und verständliche Information.

Am kommenden 10. Juni wird in der Schweiz über ein wichtiges Thema abgestimmt: die Vollgeld-Initiative. Es geht darum, den Geschäftsbanken zu verbieten, Kredite zu vergeben aus Geld, das sie selber in ihren Computern geschöpft – also geschaffen – haben. Es soll künftig nur noch Geld geben, das, wie die Banknoten und die Münzen, von der Nationalbank herausgegeben worden ist, also echtes Geld mit voller Deckung – auch in den Computern. Infosperber hat schon mehrmals darüber informiert: hier zum Anklicken.

Informieren aber auch die Schweizer Zeitungen über die Vollgeld-Initiative? Und vor allem: Informieren sie auch ausreichend und richtig?

Zweifel sind mehr als angebracht. Erstens fällt auf, dass die Medienkonzentration in der Schweiz gerade in einem solchen Fall bedenkliche – wenn auch erwartete – Auswüchse zeigt: Ein und derselbe Artikel erscheint nun fast flächendeckend in mehreren Zeitungen, so etwa ein Artikel von Roger Braun zu einem Schreiben der Schweizerischen Bankiervereinigung mit einem Argumentarium gegen die…..