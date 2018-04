Syrien wird zeigen, wie es in der Welt weitergeht

Eigenes Denken und eigene Beurteilung sind nicht mehr vorgesehen, weil vor größeren Dingen die NATO-interne Stromlinienförmigkeit unter Beweis gestellt werden muss. Der Besuch von Frau Dr. Merkel am 27. April 2018 bei Präsident Trump in Washington verheißt nichts Gutes.

Deutsche Gefolgschaftstreue

Dabei ist jetzt schon für jeden in Europa, der die Wirklichkeit noch zur Kenntnis nehmen will, eines klar. Wir haben es wieder mit den Kriegsformationen in Europa zu tun, die den europäischen Kontinent in zwei Weltkriege hineingelogen und seither die Welt in Schutt und Asche gelegt haben.

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und unser deutscher Lieblingsnachbar, die Französische Republik standen am Anfang der syrischen Tragödie. Wenn die Fanfaren des Krieges ertönen, sind diese drei Staaten stets zur Stelle und sie……