Gaza Video: Israelische Soldaten schießen unbewaffnetem Palästinenser in den Kopf und jubeln begeistert

Mit einem am Montagabend auf sozialen Medien verbreiteten Video ist die Behauptung der israelischen Armee widerlegt, Israel schieße am Grenzzaun zu Gaza nur auf „bewaffnete Terroristen“ und „gewalttätige Unruhestifter“. Auf dem Video ist zu sehen, wie einem Palästinenser, der unbewaffnet und völlig regungslos im Grenzbereich steht, von einem israelischen Scharfschützen unter lautem Jubel seiner Kollegen in den Kopf geschossen wird.

Screenshot aus dem Video, das gestern Abend im Netz auftauchte. „Hältst Du auf ihn?“ – „Ja.“

Das Video tauchte am Montagabend zuerst auf WhatsApp auf und wurde dann von israelischen Medien aufgegriffen und weiterverbreitet.

In dem Video, das augenscheinlich durch ein Fernglas gefilmt wurde, ist zu sehen, wie sich drei Palästinenser dem Grenzzaun nähern. Zwei hocken sich hin, ein anderer bleibt aufrecht regungslos stehen.

„Hast Du eine Kugel in der Kammer“, will der filmende Soldat wissen. „Hältst Du auf ihn?“– „Ja“, erwidert der Scharfschütze und beklagt sich anschließend, dass sich der Palästinenser hinhockt und……