Die russische Botschaft in London kommentierte die Informationen über die geheime Nachricht der Russen, die von der britischen Luftwaffe am Tag der Vergiftung des ehemaligen GRU- Obersten Sergei Skripal und seiner Tochter Julia aufgefangen wurden. Dies berichtete RIA Novosti am Dienstag.

Die Aussagen der britischen Seite, dass am 3. und 4. März Botschaften mit den Ausdrücken „das Paket wurde übergeben“ und zwei Personen „erfolgreich zum Ausgang gingen“ abgefangen wurden, wirken äußerst wenig überzeugend, sagte der Vertreter der russischen diplomatischen Mission.

Darüber hinaus wurden Versuche, diese Berichte mit der Vergiftung der Skripals zu verknüpfen, als unangemessen bezeichnet.

Ein Sprecher der Botschaft sagte: „Die Tatsache, dass die abgefangenen Informationen angeblich zusammen mit anderen Informationen von den Briten benutzt wurden, um ihre Verbündeten davon zu überzeugen, russische Diplomaten zu vertreiben, zeigt erneut, dass die britische…..