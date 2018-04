Macron ist ein Schwächling und Berufskiller – Maduro

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron als „Schwächling“ und „Berufskiller“ bezeichnet. Macron hatte sich zuvor mit Führern der rechten Opposition Venezuelas getroffen und der Nation mit „neuen Maßnahmen“ gedroht, falls es keine “ demokratischen Wahlen“ gebe.

„Mir ist es egal, was Macron sagt. Macron ist ein Schwächling, der Trumps Politik gegen Venezuela nachplappert“, sagte Maduro am Donnerstag in einer Pressekonferenz und argumentierte, dass nur das……