Große Koalition beginnt nationale Rüstungsoffensive

Kaum im Amt, setzt die Große Koalition die massiven Aufrüstungspläne in die Tat um, die sie im Koalitionsvertrag vereinbart hat. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Rüstungsprojekte und militärische Strategiepläne bekannt, die nur einem Ziel dienen: Deutschland nach den katastrophalen Niederlagen in zwei Weltkriegen wieder auf Krieg vorzubereiten.

Um die Aufrüstungspläne zu beschleunigen und die heimische Rüstungsindustrie zu stärken, will die Bundesregierung wichtige Rüstungsaufträge nicht mehr international ausschreiben, sondern Großaufträge in direkter Absprache zwischen Verteidigungsministerium und Industrie national vergeben.

Das Handelsblatt erschien am Wochenende mit dem Titel „Deutschland rüstet neu“ und gab einen Überblick über die milliardenschwere „Einkaufsliste“ der Bundeswehr.

Kriegsschiffe: Um den „dringendsten Mangel bei der Marine schnell zu lindern“, habe die letzte Bundesregierung bereits im Sommer fünf neue……