Die beiden Profil-Redakteure Jakob W. und Ingrid Brodnig haben in den letzten Wochen eine vierteilige Videoserie fabriziert, die aufdecken sollte, wie “rechte Medien” arbeiten und wer hinter diesen steckt.

Wer patriotische Medien will, muss diese auch unterstützen.

Abonniere jetzt das Magazin Info-DIREKT!

Was dabei herausgekommen ist, ist an Peinlichkeiten kaum mehr zu überbieten, wie nun der Wiener Blogger Friedrich Langberg in diesem humoristischen Video etwas überspitzt, aber..Video und mehr……