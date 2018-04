SO LÄUFT PROPAGANDA & VERBREITUNG VON HASS

Britische Medien à la Daily Express verbreiten Hass & russophobe Propaganda. Mit anderen Worten – gezielte Lügen, in dem sie jetzt „böse russische Hooligans“ (nach „bösen russischen Hackern“) wieder auspacken und vor einem „Blutbad“ während der WM in Russland „warnen“. Deren Ziel ist einfach. Neben Russophobie & Hass – sollen Zehntausende Briten daran gehindert werden nach Russland zur WM zu reisen, wo sie sehen können und werden, dass die Russen gastfreundlich, weltoffen, modern und fortschrittlich sind. Also genau das Gegenteil von dem was Hassprediger wie Daily Express behaupten und verbreiten.

