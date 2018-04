RUSSLAND BERUFT SOEBEN DEN UN-SICHERHEITSRAT EIN – WEGEN AKUTER GEFÄHRDUNG DES WELTFRIEDENS!

Quelle:

FRANKREICH & USA BERUFEN UN-SICHERHEITS EIN

Soeben hat Frankreich & USA eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen – bezüglich des „Chemieangriffs" in Syrien. Russland und Syrien bezeichnen diese Vorwürfe als lange geplante und gezielte False Flag Provokation, die nicht der Wahrheit entspricht. Die russische Armee warnt bereits seit dem 13.03.2018 vor den Vorbereitungen einer solchen False Flag – Provokation, die medienwirksam durch die in Duma (Ost-Ghouta) eingeschlossenen radikal-islamistischen Terroristen durchgeführt werden soll, um die syrische Regierung des Angriffs zu beschuldigen und den USA einen „Zugriffsgrund" (Kriegsgrund) zu liefern. Erst am Mittwoch den 04.04.18 in Ankara beim Dreiergipfel (Russland, Türkei, Iran) – hatte der russische Präsident Wladimir Putin noch einmal davor gewarnt gehabt.