Unfassbar, die morden nach Lust und Laune und die Welt schaut zu!!

Wahnsinn. Chapeau an MSNBC ‚ s Chris Hayes für diesen ehrlichen Bericht!

Wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um den der US-Mainstream handelt der klar und deutlich ausspricht wie israelische Soldaten Menschen vorsätzlich töten.

Wir hoffen das dieser Journalist auch weiterhin so aufklärt. Das Original hier:



Nebenbei: Die USA blockiert einen UN-Antrag um diese Verbrechen auf zu klären und lässt Israel weiter töten!





Schockierend: Auch Reporter werden gnadenlos erschossen



Der Journalist Khalil Abu Akatrah, der auch für die „Deutsche Welle“ arbeitete, wurde am Freitag an der Grenze Gaza/Israel von der israelischen Armee gezielt beschossen. Eine Kugel traf ihn am Bein, eine zweite Kugel traf ihn im Bauch. Samstag erlag er seinen Verletzungen. Quelle: